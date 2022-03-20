مع قرب رمضان.. 45 ألف كرتونة مواد غذائية هدية الرئيس لأهالي قنا

محافظات
أرشيفية
أرشيفية
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أهدت مؤسسة حياة كريمة، 45 ألف كرتونة مواد غذائية لأهالي محافظة قنا، وذلك هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،  للمواطنين في محافظة قنا، قبل شهر رمضان المبارك.

و قام خالد أبو الوفا، منسق عام حياة كريمة بمحافظة قنا، ومنسقو مؤسسة حياة كريمة والمتطوعون بمراكز المحافظة بالإشراف على وصول كراتين المواد الغذائية، المعدة للتوزيع على أهالينا الأكثر احتياجا في محافظة قنا، بالتعاون مع رؤساء مجالس المدن والقرى ووحدات الشؤون الاجتماعية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا وبالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

حياة كريمة شهر رمضان محافظة قنا

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