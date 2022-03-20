"الأرصاد" تكشف مفاجأة عن طقس فصل الربيع

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالأرصاد الجوية، إن الاجواء المصرية ما زالت تستقبل كتل هوائية باردة قادمة من شرق أوروبا، بالرغم من أن غدًا من الناحية الفلكية أول أيام الربيع.

وتابع "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد، أن الطقس مستمر في تراجع درجات الحرارة هذا الاسبوع، مع درجات حرارة شديدة الانخفاض في المساء، معقبًا: "الشهر الأول من شهور فصل الربيع، يشهد تقلبات مناخية تميل لفصل الشتاء، لكن الشهرين الأخيرين من فصل الربيع يشهدان تقلبات صيفية وأتربة، ودرجات حرارة تقارب الأربعين درجة ".

وأوضح أن فرص تساقط الأمطار متاحة هذه الليلية على مناطق من القاهرة الكبرى، ومستمرة ليوم الغد، لكن ستكون خفيفة غير مؤثرة، لكن الانخفاضات في درجات الحرار مستمرة لنهاية الأسبوع "