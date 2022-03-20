"الأرصاد" توجه رسال تحذيرية للمواطنين حول طقس الأيام المقبلة

وجه الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالأرصاد الجوية، رسالة تحذير للمواطنين قائلًا: "الجو شتا ودرجات الحرارة الصغرى لازالت في متوسط 9 درجات، وهذا طقس شديد البرودة ومافيش داعي نخفف الملابس ".

وتابع "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد، أنه اعتبارًا من السبت القادم سترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف، لتكون في متوسطات 19-20 درجة مأوية نهارًا وما بين 10-12 درجة مأوية مساء "

وحول الأجواء المناخية مع قرب حلول رمضان قال: "لحد رمضان الجو هيبقى متقلب بين ارتفاعات في درجات الحرارة وانخفاضات "