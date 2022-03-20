غرفة صناعة الدواء تكشف تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الأسعار

كشف الدكتور علي عوف، رئيس غرفة صناعة الدواء تأثير الحرب الأوكرانية الروسية على صناعة الدواء، قائلًا: " الحرب الروسية الأوكرانية مختلفة عن أزمة كورونا خاصة أن كلًا من روسيا وأوكرانيا بعيدتان عن قطاع الدواء، وليسا من مرجعية قطاع الدواء في استيراد المواد الخام، وبالتالي فليس لدينا أية مشاكل مباشرة في هذا القطاع".

وأضاف "عوف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد، أن الأزمة الروسية الأوكرانية لن تؤثر بشكل مباشر على صناعة الدواء المصرية، لكن هناك تأثيرات غير مباشرة قد تنبثق عن أزمة أوكرانيا خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، مع ارتفاع أسعار البترول من جهة ونحن نستخدم الطاقة في الصناعة فضلًا عن تكلفة الشحن وهو ما يمكن أن يؤثر بالإضافة لزيادة تكاليف المواد الخام.

ولفت إلى أن زيادة النولون قد تؤثر بنسبة 3-5% في التكاليف في تكلفة الإنتاج، لكن ما يحدث الآن من قبل الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعديل التشريعات يسهم في تقليل الآثار على سبيل المثال إعفاء مدخلات صناعة الدواء من ضريبة القيمة المضافة.