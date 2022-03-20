رئيس شعبة الذهب يكشف حجم مشتريات المصريين من المعدن الأصفر سنويًا

توك شو
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 كشف إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل قرار عدم زيادة أسعار مصنعية الذهب خلال عام 2022، قائلًا:" هذا القرار يعود لعدة أسباب  منها  تأثر قطاع الذهب بالأزمة العالمية جراء  أوكرانيا وروسيا، خلاف أن  اسعار الذهب عالميًا شهدت ارتفاعات قياسية،  وهذا  من شأنه أن يؤدي لزيادة اسعر المصنعية في قطاع الذهب" 

 وتابع "واصف"،  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد،   أن الهدف من هذا القرار  عدم توقف الاسواق، معقبًا: "عايزين العجلة تمشي ونساعد في حركة السوق المحلي، والقرار معمم على كافة الورش".

ولفت إلى أن السوق  يشهد حركة من الركود الفترة الماضية، متابعًا: "نواجه مشكلة كبيرة وهي الذهب المستورد  والصناعة المصرية وصلت لأذواق مرتفعة، لأنها مستقاة  من الذوق العالمي مع تمصيره محليًا ليتناسب مع  كافة   الطبقات المصرية"

 وأشار إلى أن متوسط استهلاك المصريين من المعدن الأصفر خلال آخر 10 سنين، يتراوح بين 23 طن إلى 30 طن سنويا.

شعبة الذهب مصنعيه الذهب لميس الحديدي

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