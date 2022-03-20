رئيس غرفة صناعة الأدوية: "مفيش دواء هينقص في السوق"

قال الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، إن قطاع صناعة الدواء المصري متماسك، لافتَا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية غير مؤثرة على صناعة الدواء في مصر.

وتابع "الليثي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد، أنه لا يوجد أي تفكير في زيادة الأسعار، خاصة أن قانون القيمة المضافة أعفى قطاع الدواء من ضريبة 14% على مدخلات الإنتاج، وهذا يعطي متنفسًا لقطاع الدواء في مصر.

ووجه رسالة للمواطنين قائلًا: "الوقت صعب، بس القطاع متماسك، وبطمن المصريين مافيش شركة هتوقف الإنتاج ولا دواء هينقص في السوق "