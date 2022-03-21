أسعار الذهب اليوم الإثنين 21-3-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الذهب اليوم الإثنين، وتستمر أسعار الذهب في ارتفاعها محليا رغم التراجعات التي تشهدها على المستوى العالمي، وذلك نظرًا لزيادة سعر الدولار وزيادة الطلب على المعدن الأصفر، وجاءت الأسعار كما يلي:

يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد في مصر 1020 جنيهًا
ويصل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد 892 جنيهًا.
وسجل سعر الذهب عيار 8 اليوم الأحد 765 جنيهًا.

ووصل الانخفاض في أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات الأسبوع إلى نحو 70 دولار، في حين ارتفع سعر الذهب في مصر بنحو 5 جنيهات للذهب.

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