جهاز مدينة 6 أكتوبر: تنفيذ مطبات صناعية بطريق وصلة دهشور للحد من حوادث الطرق

الاقتصاد
بوابة الفجر
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صرح المهندس عادل سعيد النجار  رئيس جهازمدينة٦أكتوبر  إنه بناءا  على التنسيق وتوصيات الادارة العامه لمرور الجيزة بضرورة عمل مطبات صناعية للحد من الحوادث الناتجة  عن السلوك الخاطئ للسرعة المفرطة لبعض مستخدمي الطريق  وقد سبق وتم عمل رادارات للسرعة  بنفس الطريق والتى لم تحد من حوادث السير بنفس الطريق  ولذلك تقرر تنفيذ مطبات صناعية بعدد من المداخل وتقطاعات الدورانات  للخلف  

وأكد رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر  أن الأعمال الجارى تنفيذها ستساهم بشكل كبير فى تقليل نسب وقوع الحوادث والتى ترجع فى المقام الأول للسرعة الزائدة ولإلزام السيارات بتهدئة سرعتها بطريق وصلة دهشور الشمالية من بوابة رسوم طريق اسكندرية أكتوبر وحتى طريق الواحات    .

ويهيب رئيس جهاز مدينة ٦أكتوبر  مستخدمي الطريق الحذر والالتزام بتعليمات الادارة العامه للمرور حفاظا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة لتحقيق الأمان والطمأنينة للمواطنين.

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