انخفاض في درجات الحرارة.. تعرف على توقعات طقس 72 ساعة مقبلة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الاثنين طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبري، وشمال الوجه البحري، فيما يسود طقس بارد على السواحل الشمالية الغربية، وووسط سيناء، والسواحل الشمالية الشرقية، فى حين أن الطقس سيكون دافئا على محافظات شمال الصعيد ومائل للحرارة على محافظات جنوب الصعيد، مع توقعات بسقوط الأمطار ما بين متوسطة وخفيفة على جميع السواحل الشمالية الشرقية والغربية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء، فتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، عودة التقلبات الجوية مرة أخرى، وذلك من خلال انخفاض درجات الحرارة، نتيجة تعرض البلاد لمنخفض جوي بارد جديد، حيث يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، ووسط سيناء، والوجه البحري، فى حين سيكون مائلا للبرودة على شمال الصعيد، ودافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مع استمرار نشاط الرياح الغربية الباردة، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة المصحوبة بسقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وخفيفة على القاهرة.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 21 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 09.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 18 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 14.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 22 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 23 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 17 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.