سعر الدولار اليوم الاثنين 21-3-2022 في البنوك

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 21-3-2022 بالبنوك المصرية، مستقرا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 15.64جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وسجل، متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 15.66 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك مصر
15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى
15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.
 

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