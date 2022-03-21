في يوم عيد الأم.. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 21-3-2022

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين 21-3-2022 في مصر عند مستويات أمس، ومن المتوقع أن يواصل سعر الذهب ارتفاعه في السوق المحلى بسبب ارتفاع الطلب حاليا بسبب غيد الأم وأيضا بسبب عدم استقرار سعر الدولار



أسعار الذهب اليوم:



عيار 21 يسجل 890 جنيها للجرام.



عيار 18 يسجل 763 جنيها للجرام.



عيار 24 يسجل 1017 جنيها للجرام.



الجنيه الذهب 7120 جنيها.



ويواص سعر الذهب العالمي تراجعاته الطفيفة على الرغم من قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة الذي من شأنه التاثير على تداولات الذهب في العالم، ولكن الذهب لم يستجب لرفع الفائدة الأمريكية بسبب استمرار الحرب الأوكرانية الروسية.



وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة ربع نقطة فقط في حين كانت التوقعات برفع نصف نقطة، لكن ما تسبب في اشتغال الأسواق هو تأكيد المجلس الفيدرالي بأن التضخم قد يواصل الصعود مع استمرار ارتفاع النفط.

