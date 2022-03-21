عاجل.. البنك المركزي المصري يرفع الفائدة ١%

اعلن البنك المركزي المصري في قرار استثنائي للجنة السياسات النقدية، اليوم الاثنين، رفع معدلات الفائدة بنسبة ١٠٠ نقطة اساس علي الايداع والاقتراض لليلة الواحدة، وسعر العملية الرئسية للبنك المركزي لتصل إلى ٩.٢٥% و١٠.٢٥% و٩.٧٥% علي الترتيب

واضاف “المركزي”، في بيان إنه قرر رفع ايضا سعر الائتمان والخصم بواقع ١٠٠ نفطة اساس ليصل إلى ٩.٧٥%

المركزي يوضح اسباب رفع الفائدة :

وقال البنك المركزي، إن على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الاصلاح الاقتصادي في تحقيق العديد من المكتسبات على راسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر، وهو ما مهد الطريق لمواجهة اي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة عوامل خارجية بالاساس، حيث كان لمكتسب برنامج الاصلاح الاقتصادي بالغ الاثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة ، كما ساعدت الاصلاحات الهيكلية التى تبنها البنك المركزي ، والحكومة المصرية فى تقديم اجراءات اقصادية وحزم تحفيز استثنائية على مدر العاميين الماضيين لتوفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال ازمة كورونا.

ووتابع المركزي، خلال الفترةالاخير بدأت تظهر ضغوط تضخمية عالمية بعد بوادر التعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الاوكراني، حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع، ويأتي على راس تلك الضغوط الارتاع الملحوظ فى الاسعار العالمية للسلع الاساسية، واضطراب سلاسل الامداد وارتاع تكاليف الشحن مما ادي الي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان التجاري.

حفاظا على مرونة سعر الصرف :

وقال المركزي، إنه حرصا على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسابته، ف‘ن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة اداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.

واستكمل بالنظر إلى معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي البالغ 7% زيادة او نقصان 2 خلال الربع الرابع من 2022، فقد قررت اللجنة رفع الفائدة 100 نقطة اساس بما يعادل 1%، مؤكدا على ان تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط اساسي لدعم القوي الشرائية للمواطن وتحقيق معدلات نمو مترفعة ومستدامة.