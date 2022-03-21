استقرت أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الاثنين 21-3-2022، حيث سجل سعر اللحوم البقري بلدي إلى 155 بدلا من 180 جنيها للكيلو، كما سجل اللحم البرازيلي 85 بدلا من 105 جنيها، وتراوحت الكبدة مستوردة 60 جنيهاإلى 97 جنيها.

ويسجل سعر كيلو كباب الحلة 155- 180 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 155 - 170 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 145 - 160 جنيها للكيلو، وتبلغ أسعار اللحوم الضأن مستويات تتراوح بين 160 - 180 جنيها، والكبدة الضأن 160 - 190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 110 إلى 130 جنيها للكيلو.



ويواصل جهاز الخدمة الوطنية طرح كميات كبيرة من اللحوم فى الأسواق، وكذلك السيارات المتنقلة التابعة لوزارة التموين، من أجل توفير ما تحتاجه الأسواق من كميات بمحافظات مصر المختلفة، الأمر الذى ينعكس بالإيجاب على الأسعار ويعمل على استقرار الأسواق.