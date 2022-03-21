أسعار الدواجن اليوم الاثنين 21-3-2022 في السوق المحلي

حافظت أسعار الدواجن اليوم على استقرارها فى السوق المحلية اليوم الاثنين 21-3-2022 لتتراوح بين 34 و35 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وبلغت أسعار الدواجن الساسو 43 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الدواجن البيضاء

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 37 و39 جنيهًا للكيلو، حسب المنطقة، وبلغ سعر كيلو الأوراك 42 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم حول 10 و12 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار البط اليوم بين 55 و60 جنيهًا للكيلو، ودارت أسعار الدجاج البلدى حول 43 و45 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وسجل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا.

ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا.



أسعار الرومى اليوم

واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 50 و65 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، وتراوح سعر كيلو البانيه بين 75 و80 جنيهًا – باختلاف المنطقة – فى السوق المحلية، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه.