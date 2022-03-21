أسعار الأسماك اليوم الاثنين 21 مارس 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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حافظت أسعار الأسماك اليوم 20 مارس 2022 على استقرارها بالسوق المحلية، وفقا لموقع سوق العبور، وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، وجاءت ألسعار اليوم كما يلي:

أسعار الأسماك اليوم
 

سعر كيلو سمك البلطي من 20 إلى 25 جنيه.
سعر كيلو فيليه البلطى من 40 إلى 70 جنيه.
سعر كيلو البياض البلدي 30 جنيه.
سعر كيلو البلطى الأسواني من 27 إلى 30 جنيه.
سعر كيلو الكابوريا من 50 إلى 120 جنيه حسب الحجم.
سعر كيلو الجمبرى الصغير  من 100 إلى 140 جنيه.
سعر كيلو الجمبرى الوسط 150 جنيه.
سعر كيلو الجمبرى الجامبو 250 جنيه.
سعر كيلو الجمبرى المجمد 90 جنيه.
سعر كيلو القراميط 30  جنيه.
سعر كيلوالمكرونة السويسي 45 جنيه.
سعر كيلو المكرونة الخليجي 45 جنيه.
سعر كيلو البوري الممتاز من 45   إلى 60 جنيه.
سعر كيلو الكاليماري 50 جنيه.


اسعار الاسماك المجمدة فى مصر

سعر التونة المجمدة 25 جنية.

سعر السفرديا المجمدة 26 جنية

سعر الرنجة المجمدة  28 جنية.

سعر السردين المجمد 30 جنية.

 

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