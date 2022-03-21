عاجل.. أخر تحركات سعر الدولار في البنوك بعد قرار رفع الفائدة

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 21-3-2022 حالة من الاستقرار الحذر بالبنوك المصرية، وذلك بعد قرار البنك المركزى رفع الفائدة بنسبة 1% في اجتماع استثنائي اليوم الاثنين.

ومن المتوقع أن يشهد سعر الدولار تحركات كبيرة خلال الساعات القادمة، على خلفية قرار رفع الفائدة.

وأعلن البنك المركزي المصري في قرار استثنائي للجنة السياسات النقدية، اليوم الاثنين، رفع معدلات الفائدة بنسبة ١٠٠ نقطة اساس علي الايداع والاقتراض لليلة الواحدة، وسعر العملية الرئسية للبنك المركزي لتصل إلى ٩.٢٥% و١٠.٢٥% و٩.٧٥% علي الترتيب

واضاف “المركزي”، في بيان إنه قرر رفع ايضا سعر الائتمان والخصم بواقع ١٠٠ نفطة اساس ليصل إلى ٩.٧٥%.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

15.66 جنيه للشراء.



15.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.



15.74 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.66 جنيه للشراء.



15.76 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.



15.76 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.



15.74 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.



15.76 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.



15.76 جنيه للبيع.

