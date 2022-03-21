عائد ثابت يُصرف شهريا.. تفاصيل شهادة ادخار البنك الأهلى بفائدة 18%

قرر البنك الأهلى المصرى إصدار شهادة ادخار بعائد 18%، وذلك في أعقاب قرار البنك المركزى المصري رفع أسعار الفائدة ‘لى الإيدراع والاقراض بنسبة 1%، ونستعرض فيما يلي أهم تفاصيل الشهادة.

تتمتع الشهادة بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بها

تبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%.

يصرف العائد على الشهادة شهريا.

يتم احتساب مدة الشهادة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء.

تبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها

تصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر.

وكانت لجنة السياسات النقدية عقدت اجتماع استثنائي اليوم الاثنين حيث كان من المقرر انعقادها الدوري يوم الخميس المقبل، وقررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى9،25٪و10،25٪ و9،75٪، على الترتيب.كما تم رفعسعرالائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9،75٪.



وأرجعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسباب رفعها أسعار الفائدة بالبنوك بقرار استثنائي اليوم الاثنين إلى أنه علي مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهوما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبنها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.