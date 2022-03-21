جوجل يغير وجهته الرئيسية احتفالا بـ عيد الأم 2022

غير محرك البحث الشهير “جوجل” واجهته الرئيسية احتفالا بعيد الأم 2022، حيث يوافق اليوم الثنين 21 من مارس.

ويحتفل محرك البحث جوجل بعيد الأم على طريقته الخاصة حيث قام بوضع فيديو به صور توضح دور الأم في حياة أبنائها وهي من تغرس فيهم القيم والعادات وتعلمهم الأشياء منذ صغرهم.

فكرة عيد الأم

جاءت فكرة عيد الأم في الوطن العربي من خلال الكاتب الصحفي الراحل على أمين وأخيه مصطفى أمين، حيث قاموا بطرح فكرة الاحتفال بعيد الأم في يوم واحد في العام.

قصة عيد الأم

وجاءت قصة عيد الأم، بعد زيرة سيدة للراحل مصطفى أمين في مكتبه، وتحدثت عن حياتها ونها ترملت وأولادها صغار وكرست حيتها من أجلهم، وعند كبرهم تزوجوا واستقلوا بحياتهم وبعدوا عنها تماما.

حكم الاحتفال بـ عيد الأم

كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم الاحتفال بـ عيد الأم، قائلة إن الاحتفال بـ عيد الأم أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.

تهنئة عيد الأم

وعن التهنئة بعيد الأم، أكدت الإفتاء أنه لا يوجد في الشرع ما يمنع الاحتفال بـ عيد الأم، وأن تكون هناك مناسبة يعبر فيها الأبناء عن برهم بأمهاتهم".

وقالت دار الإفتاء "إن هذا أمرٌ تنظيمى لا علاقة له بمسألة البدعة التي يدندن حولها كثير من الناس، فالبدعة المردودة هي ما أُحدث على خلاف الشرع".

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأم

-أمي كل عام وأنت خير العطايا وأكبر النِعم، وستبقى الحياة بدونك يا أمي تنقصها حياة.

- باقة ورد من حديقة قلبي، أنثرها بين كفيك وأقول لك أحبك يا أمي.

-أروع القلوب قلبك وأجمل الكلام همسك وأحلى ما في حياتي أنك أمي.