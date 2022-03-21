يحتفل العالم العربي يوم 21 من مارس لعام 2022، بمناسبة عيد الأم علىالرغم من أن يوم واحد لا يكفي ولكن هذا اليوم مخصص للاحتفال بالأم وتقدير تعبها ومجهودها.

وتستعرض بوابة الفجر في النقاط التالية، أجمل رسائل وعبارات تهنئة بمناسبة عيد الأم 2022، لإرسالها للأمهات في عيدهن:

أجمل رسائل وعبارات تهنئة بمناسبة عيد الأم 2022.. أمي كل عام وأنت خير العطايا وأكبر النِعم، وستبقى الحياة بدونك يا أمي تنقصها حياة.

أجمل رسائل وعبارات تهنئة بمناسبة عيد الأم 2022.. باقة ورد من حديقة قلبي، أنثرها بين كفيك وأقول لك أحبك يا أمي.

أجمل رسائل وعبارات تهنئة بمناسبة عيد الأم 2022.. أروع القلوب قلبك وأجمل الكلام همسك وأحلى ما في حياتي أنك أمي.

أجمل رسائل وعبارات تهنئة بمناسبة عيد الأم 2022.. أمي.. مهما كانت نعم الله كثيرة حولي فستظلّين أجملها.. كل عام وأنتِ بكل خير.

أجمل رسائل وعبارات تهنئة بمناسبة عيد الأم 2022.. يا من رقص قلبي في يومك، وركضت روحي لجنبك، وطار إحساسي بحبك،

أجمل رسائل وعبارات تهنئة بمناسبة عيد الأم 2022.. وكل حواسي تهنيك، كل عام وأنت بألف خير يا أمي.

أجمل رسائل وعبارات تهنئة بمناسبة عيد الأم 2022.. أمي أنتِ النور الذي ينقذني في كل مرة أكاد أضيع فيها الطريق.. كل عام وأنتِ بخير وعافية.

أجمل رسائل وعبارات تهنئة بمناسبة عيد الأم 2022.. ومهما كبرتُ يا أمي فسأبقى ذلك الطفل الذي لا يرى اتساع العالم إلا بين يديك.. كل عام وأنتِ بخير.

أجمل رسائل وعبارات تهنئة بمناسبة عيد الأم 2022.. عندما أبكي أعرف دائمًا أنكِ من سترسمي البسمة على وجهي،

أجمل رسائل وعبارات تهنئة بمناسبة عيد الأم 2022.. ومهما فعلت لن أستطيع وفاء دينك، كل عام وأنتِ بخير يا أمي.

أجمل رسائل وعبارات تهنئة بمناسبة عيد الأم 2022.. إلى المرأة الرائعة التي ساعدتني على تحقيق أحلامي، كل عام وأنتِ بخير.