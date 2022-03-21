اعرف كواليس حالة الطقس اليوم الاثنين 21-3-2022

أكدت الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد اليوم طقس مائل للبرودة، مع انخفاض في درجات الحرارة ورياح في معظم الأنحاء وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن القاهرة الكبرى تشهد طقس مائل للبرودة في فترات النهار، ويكون شديد البرودة في فترات الليل.

وعن حالة الطقس في الوجه البحري، قالت الأرصاد الجوية إنه يسود طقس مائل للبروده، بينما يسود طقس بارد على السواحل الشمالية.

ويسود طقس دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.

وعن تفاصيل حالة الطقس اليوم، إليكم النقاط التالية:

نشاط للرياح بهذه المناطق

يشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى

يشهد نشاط رياح على الوجه البحري

يشهد نشاط رياح على السواحل الشمالية.

أمطار خفيفة على هذه المناطق اليوم الاثنين

وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية

وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على شمال الوجه البحري

وجود أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين

القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجات

الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10 درجات

مطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات

سوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات

قنا العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجات

أسوان العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجة

سانت كاترين العظمى 20 درجات والصغرى 05