عاجل..أول تصريح من البنك المركزي حول سعر صرف الدولار

أكد البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أنه يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف حفاظا على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته.

وأضاف "المركزي"، إن مرونة سعر الصرف بمثابة اداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.

ومنذ عام 2016 يتبع البنك المركزي سياسية سعر صرف حرة؛ حيث يتم تحديد اسعار صرف الدولار بناء على العرض والطلب.

جاءت تلك التصريحات خلال بيان صحفي للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، بعد قرارها برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض بنسبة 1% لتصل إلى 9.25% و10.25% على الترتيب ـ أعقبه طرح بنك الاهلي ومصر شهادات استثمار بعائد 18% الاعلي في السوق المصرفي لمدة عام.

وأرجع البنك المركزي ارتفاع أسعار الفائدة إلى ظهور ضغوط تضخمية عالميا جديدة عقب تعافى الاقتصاد العالم من أزمة كورونا، نتيجة الازمة الروسية الاوكرانية، التى رفعت اسعار السلع الأولية، مؤكدا ان رفع الفائدة يأتي لوضع مستويات التضخم في نطاق المستهدفات 7% زيادة أو نقصان 2% بحلول الربع الرابع من 2022.

واستقرت اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في اعقاب قرار رفع الفائدة، حيث بلغ في متوسط تعاملات البنك المركزي بقيمة 15.64 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، كما سجل في بنكا الاهلي ومصر استقرار عند 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.