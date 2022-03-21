تخطى الـ17 جنيها.. ارتفاع مدوي في سعر الدولار بالبنوك

قفز سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري مع بداية التعاملات اليوم الإثنين 21 مارس، في عدد من البنوك، بالتزامن مع قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة.

وسجل سعر الدولار 17.40 جنيه في البنك الأهلي المصري للشراء، بينما سجل سعر البيع 17.50 جنيه، وسجل الدولار نفس السعر في بنك مصر أيضا.

وارتفع سعر الدولار في بنك الإسكندرية ليسجل 17.42 للشراء و17.52 للبيع.جل سعر الدولار 17.40 جنيه فى البنك الأهلى المصرى لسعر الشراء وسجل سعر البيع 17.50 جنيه.



وقرر البنك الأهلى المصرى وبنك مصرإصدار شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%، حيث تبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريا.

اعلن البنك المركزي المصري في قرار استثنائي للجنة السياسات النقدية، اليوم الاثنين، رفع معدلات الفائدة بنسبة ١٠٠ نقطة اساس علي الايداع والاقتراض لليلة الواحدة، وسعر العملية الرئسية للبنك المركزي لتصل إلى ٩.٢٥% و١٠.٢٥% و٩.٧٥% علي الترتيب

واضاف “المركزي”، في بيان إنه قرر رفع ايضا سعر الائتمان والخصم بواقع ١٠٠ نفطة اساس ليصل إلى ٩.٧٥%



وقال البنك المركزي، إن على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الاصلاح الاقتصادي في تحقيق العديد من المكتسبات على راسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر، وهو ما مهد الطريق لمواجهة اي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة عوامل خارجية بالاساس، حيث كان لمكتسب برنامج الاصلاح الاقتصادي بالغ الاثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة ، كما ساعدت الاصلاحات الهيكلية التى تبنها البنك المركزي ، والحكومة المصرية فى تقديم اجراءات اقصادية وحزم تحفيز استثنائية على مدر العاميين الماضيين لتوفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال ازمة كورونا.

وتابع المركزي، خلال الفترةالاخير بدأت تظهر ضغوط تضخمية عالمية بعد بوادر التعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الاوكراني، حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع، ويأتي على راس تلك الضغوط الارتاع الملحوظ فى الاسعار العالمية للسلع الاساسية، واضطراب سلاسل الامداد وارتاع تكاليف الشحن مما ادي الي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان التجاري.

