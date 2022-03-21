عاجل.. اسعار "الدولار" تقفز إلى 17.50 جنيه في البنوك

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في تعاملات البنوك المصرية اليوم الاثنين، بنسبة 11.8% بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض.

وسجلت أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار تراجعا بقيمة 1.86 جنيه في متوسط تعاملات البنوك اليوم، حيث صعد في البنك الأهلي إلى 17.40 جنيه للشراء و17.51 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار في بنك مصر مقابل 15.66 جنيه للشراء و15.75 للبيع قبل بدء التعاملات.

وصعدت أسعار الدولار ايضا كلا من البنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة وبنك قناة السويس، وبنك اتش اس بي سي، وبنك الإسكندرية والمصرف المتحد إلى 17.42 جنيه للشراء و17.52 جنيه للبيع.

وكان البنك المركزي اتخذ قرار استثنائي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض بنسبة 1% لتصل إلى 9.25% و10.25% على الترتيب أعقبه طرح بنك الاهلي ومصر شهادات استثمار بعائد 18% الاعلي في السوق المصرفي لمدة عام..

وأرجع البنك المركزي ارتفاع أسعار الفائدة إلى ظهور ضغوط تضخمية عالميا جديدة عقب تعافى الاقتصاد العالم من أزمة كورونا، نتيجة الازمة الروسية الاوكرانية، التي رفعت أسعار السلع الأولية، مؤكدا ان رفع الفائدة يأتي لوضع مستويات التضخم في نطاق المستهدفات 7% زيادة أو نقصان 2% بحلول الربع الرابع من 2022.

المركزي يحافظ على مرونة سعر الصرف

و أكد المركزي المصري، على أنه يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف حفاظا على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته.

وأضاف "المركزي"، إن مرونة سعر الصرف بمثابة اداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.

ومنذ عام 2016 يتبع البنك المركزي سياسية سعر صرف حرة؛ حيث يتم تحديد اسعار صرف الدولار بناء على العرض والطلب.