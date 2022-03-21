عاجل.. ارتفاع كبير في أسعار الذهب بعد رفع الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر مستهل تعاملات الأسبوع بنحو 5 جنيهات ليسجل الذهب عيار 21 نحو 895 جنيها للجرام يأتي ذلك بالتزامن ع قرار البنك المركزى المصري برفع أسعار الفائدة 1% بالإضافة إلى ارتفاع السعر العالمي للمعدن الأصفر إلى 1925 دولار.



أسعار الذهب اليوم:



عيار 21 يسجل 895 جنيها للجرام.



عيار 18 يسجل 768 جنيها للجرام.



عيار 24 يسجل 1022 جنيها للجرام.



الجنيه الذهب 7160 جنيها.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى اليـوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9،25% و10،25% و9،75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9،75%.



وخلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع. ويأتي علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.

