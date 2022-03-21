ارتفاع أسعار العملات الأجنبية بالبنوك.. اليورو يقفز جنيهان

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 21-3-2022، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد قرار البنك المركزى المصري برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%.

وشهد سعر الدولار الأمريكى ارتفاعا كبيرا في البنوك مسجلا 17.40 جنيه للشراء، و17.50 جنيه للبيع، وجاءت الاسعار على النحو التالي:


سعر الدولار اليوم
ارتفع سعر الدولار الأمريكى ارتفاعا ملحوظا مسجلا 17.40 جنيه للشراء، و17.50 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 19.20 للشراء، 19.34 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس كان مسجلا 17.21 للشراء، 17.49 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 22.87 جنيه للشراء، 23.06 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس  كان مسجلا 20.50 جنيه للشراء، 20.77 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 

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