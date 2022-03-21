سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 21-3-2022 في البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه، سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق الـ21 من مارس 2022، ارتفاعا مع بداية التعاملات.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم قفزة بنحو 21 قرشا مرة واحدة، في مفاجأة كبيرة، مع بدء تعاملات اليوم الاثنين، بعدما استقر سعره في البنوك خلال الفترة الماضية.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنكو العاملة بمصر

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلي المصري 15.85 جنيه للشراء بزيادة 21 قرشا، و15.95جنيه للبيع بزيادة 21 قرشا، وفي بنك مصر عند 15.85 جنيه للشراء بزيادة 21 قرشا، 15.74 جنيه للبيع بزيادة 21 قرشا.

سعر الدولار مقابل الجنيه وقرار رفع الفائدة

وقرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 1% مرة واحدة، بعد قرار من الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي، بزيادة سعر الفائدة، ما تبعه عدد من البنوك المركزية في عدة دول.