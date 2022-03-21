أسعار الذهب ترتفع مع استمرار الحرب في أوكرانيا

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار الذهب الاثنين 21 مارس مدعومة بالإقبال على الملاذ الآمن في الوقت الذي لم تظهر فيه أي علامات على تراجع الأزمة الأوكرانية على الرغم من أن خطة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي لتطبيق إجراءات جريئة لمكافحة التضخم أدت إلى الحد من مكاسب الذهب.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1925.46 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:16 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1925.80 دولار.

وارتفع البلاديوم 2.8% إلى 2561.25 دولارا للأونصة.

وكان البلاديوم قد ارتفع إلى مستوى قياسي مسجلا 3440.76 دولار في السابع من مارس مدفوعا بمخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا أكبر منتج للبلاديوم.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 25.04 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.8% إلى 1029.65 دولار.

 

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