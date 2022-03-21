السيولة في قطر تصعد 3% في فبراير





ارتفعت السيولة المحلية في قطر خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 3.1% على أساس شهري إلى نحو 631 مليار ريال وفق بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي.

وأرجعت بيانات مصرف قطر المركزي الارتفاع الشهري للمعروض النقدي م 2 الشهر الماضي، إلى زيادة قيمة شبه النقد إلى نحو 469 مليار ريال، مدفوعًا بنمو الودائع بالعملات الأجنبية إلى 187.8 مليار ريال قطري، وزيادة الودائع لأجل إلى نحو 281 مليار ريال.

وسجل عرض النقد /م 1/ الشهر الماضي ارتفاعا بنسبة 5.9% على أساس شهري إلى 162.3 مليار ريال، مدفوعا بارتفاع قيمة الودائع تحت الطلب إلى 149.4 مليار ريال، مقابل ارتفاع طفيف للنقد المصدر إلى نحو 12.9 مليار ريال.