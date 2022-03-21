المركزي الصيني يثبت على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير





أبقت الصين سعر الفائدة الرئيسي لإقراض الشركات والأفراد دون تغيير اليوم الاثنين وفقا لما توقعه التجار والمحللون.

وأبقت الصين على سعر الفائدة الأساسي لقروض العام الواحد عند 3.70% بينما ظل سعر الفائدة الأساسي لقروص الخمس لسنوات عند 4.60%.

وتوقع ما يزيد قليلا عن نصف التجار والمحللين الذين شملهم استطلاع أجرته رويترز الأسبوع الماضي أن تبقي الصين كلا السعرين دون تغيير.

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