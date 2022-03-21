المركزي الصيني يثبت على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أبقت الصين سعر الفائدة الرئيسي لإقراض الشركات والأفراد دون تغيير اليوم الاثنين وفقا لما توقعه التجار والمحللون.

وأبقت الصين على سعر الفائدة الأساسي لقروض العام الواحد عند 3.70% بينما ظل سعر الفائدة الأساسي لقروص الخمس لسنوات عند 4.60%.

وتوقع ما يزيد قليلا عن نصف التجار والمحللين الذين شملهم استطلاع أجرته رويترز الأسبوع الماضي أن تبقي الصين كلا السعرين دون تغيير.
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