السعودية تتصدر قائمة مودرى النفط للصين خلال يناير وفبراير





استعادت السعودية موقعها كأكبر مورد للخام إلى الصين في الشهرين الأولين من عام 2022، بعد أن أزاحتها روسيا من المركز الأول في ديسمبر الماضي، في حين انخفضت الشحنات الروسية بنسبة 9% إذ أجبر خفض حصص الاستيراد المصافي المستقلة على تقليص مشترياتها.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك في الصين اليوم الأحد، أن إجمالي الواردات من الخام السعودي بلغ 14.61 مليون طن في

الفترة من يناير إلى فبراير شباط، بما يعادل 1.81 مليون برميل يوميًا، انخفاضًا من 1.86 مليون برميل يوميا قبل عام.

وبلغ إجمالي الواردات من روسيا 12.67 مليون طن خلال الشهرين أو1.57 مليون برميل يوميًا، وكان قد بلغ 1.72 مليون برميل يوميًا في الفترة ذاتها من عام 2021.

في مطلع الأسبوع الماضي، نفت مصادر مطلعة لـCNBC عربية خبر محادثات السعودية مع الصين حول قبول الدفع باليوان بدلًا من الدولار في مبيعات النفط الصينية.

وكان موقع Wall street Journal قد ذكر يوم الثلاثاء الماضي أن السعودية تجري محادثات مع بكين لقبول الدفع باليوان الصيني مقابل بعض مبيعاتها النفطية إلى الصين، وهي خطوة من شأنها أن تقلل من هيمنة الدولار الأميركي على سوق البترول العالمي، وتمثل تحولًا من قبل أكبر شركات النفط في العالم.

ربما تنخفض الواردات من روسيا في مارس الجاري مع تجنب المشترين من جميع أنحاء العالم الشحنات من روسيا بسبب الأزمة

الأوكرانية المتصاعدة. لكن رويترز ذكرت أن شركة Surgutneftegas الروسية المنتجة للنفط تعمل مع الصين على تجاوز العقوبات الغربية ومواصلة مبيعات النفط.

وأظهرت بيانات الجمارك اليوم وصول 259937 طنًا من النفط الخام الإيراني إلى الصين في يناير، وهو نفس المستوى تقريبًا في ديسمبر كانون الأول 2021 وأول واردات تسجلها البيانات الصينية الرسمية منذ ديسمبر 2020.

وتأتي هذه الشحنات بينما تجري طهران ودول غربية محادثات حول إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، في إشارة إلى رفع محتمل للعقوبات الأميرية على صادرات النفط الإيرانية.

ولم تسجل الجمارك الصينية أي شحنات إيرانية في فبراير الماضي

كما أظهرت البيانات الرسمية الصينية عدم وجود واردات من فنزويلا في يناير وفبراير، والتي تخضع لعقوبات أميركية أيضًا.