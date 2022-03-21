ميزانية القطاع المصرفي الكويتي ترتفع إلى 91 مليار دينار





أكد محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل أن أوضاع القطاع المصرفي الكويتي أصبحت بعد عامي الجائحة أفضل، مشيرا إلى أنه يتمتع الآن بمرونة أكثر تمكنه من مواجهة التحديات القادمة من مركز قوة.

وأوضح الهاشل أن الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي الكويتي نمت في عام 2021 بنحو 6.5% لتصل إلى 91 مليار دينار.

وقال الهاشل إن هذه الزيادة في الأصول جاءت مدفوعة بمعدلات النمو الإيجابية لأرصدة التسهيلات الائتمانية حيث نمت بنسبة 8% لتصل إلى 56 مليار دينار.