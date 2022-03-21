سعر الدولار أمام اليورو اليوم الاثنين 21-3-2022

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سعر الدولار مقابل
سعر الدولار مقابل اليورو
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سعر الدولار أمام اليورو، سجلت أسعار اليورو هبوطا منذ الجمعة الماضي، وسط توقعات بتحقيقها أكبر مكاسب أسبوعية في 6 أسابيع، بعد تجنب روسيا التخلف عن سداد ديون مقومة بالدولار واستوعبت الأسواق التأثير لبدء دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

 

سعر الدولار أمام اليورو

 

وسجل سعر الدولار أمام اليورو ارتفاعا بنحو 1.10 دولار على الرغم من الخسائر الواسعة للدولار والتعليقات المتفائلة من صانعي السياسة الأوروبيين التي دعمت اعلملة الأوروبية. 

 

سعر الدولار أمام اليورو اليوم

 

كما انخفض سعر صرف اليورو بنحو 0.5 % عند 1.1037 دولار وارتفعت العملة الموحدة 1.52 % خلال الأسبوع.

 

ارتفاع سعر الدولار أمام اليورو

 

وارتفع سعر الدولار بنسبة 0.4 % إلى 98.36 بعد انخفاضه يوميا خلال الأسبوع المضي بعدما كان في طريقه لخسارة بنسبة واحد % خلال هذه الفترة، متراجعا إلى 97.724 الخميس للمرة الأولى منذ 10 مارس الماضي.

 

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