أسعار الذهب اليوم الاثنين 21 مارس 2022 في السوق المحلي والعالمي

تعتبر أسعار الذهب من الأمور التي يتم البحث عنها بشكل دائم، ولا سيما حال وجود تغيرات على سعره، ومع التوترات الكثيرة التي تشهدها الساحة العالمية.

أسعار الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين الموافق الـ21 من مارس 2022، ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالأسعار المتداولة خلال الفترة الماضية، لجميع أعيرة الذهب،

أسعار الذهب اليوم اليوم الاثنين

وارتفعت أسعار الذهب بشكل لحوظ غير المسبوقة حيث وصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا بعدما تخطى سعر جرام الذهب عيار 21 الـ900 جنيه في مصر ووصل إلى 920 جنيها للجرام عيار 21.

أسعار الذهب اليوم عيار 21

وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم عيار 21 اليوم الاثنين 889 جنيها بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 885 جنيها الأسبوع الماضي و866 جنيها الأسبوع قبل الماضي و830 الأسبوع السابق له.

أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالي أسعار الذهب اليوم الاثنين في السوق الحلي المصري بالسطور التالية:

أسعار الذهب اليوم عيار 21

سجلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر، اليوم الاثنين، 889 جنيها للجرام دون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 24 إلى 1016 جنيها.

أسعار الذهب اليوم عيار 22

وبلغت أسعار الذهب عيار 22 اليوم الاثنين 931 جنيها

أسعار الذهب اليوم عيار 18

كما سجلت أسعار الذهب اليوم عيار 18، 762 جنيها

أسعار أونصة الذهب عيار 24 اليوم الاثنين والجنيه الذهب

وبلغت أسعار أوقية الذهب اليوم الاثنين عيار 24 31598 جنيها، فيما وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 7112 جنيها، وكيلو الذهب عيار 24 نحو 1016000 جنيها.