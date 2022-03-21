الأقل سعرًا والأعلى إمكانيات.. Infinix NOTE 11 Pro يصعب المنافسة

الجميع يحلم بهاتف به مميزات وإمكانيات توفر له تجربة مستخدم قوية وسلسة وسريعة أيضا، ليستطيع بها التعامل مع عدد كبير من التطبيقات والألعاب دون وقت تحميل إضافي أو توقف وتعطل لهذه التطبيقات، هذا الحلم جعلته شركة Infinix العالمية والمتخصصة في صناعة التكنولوجيا الحديثة متاح بين يد الجميع بعدما طرحت هاتفها الجديد المذهل NOTE 11 Pro ليس فقط بإمكانياته الرائعة بل وأيضا بسبب سعره الذي سيجعله أسهل في الاقتناء والشراء من أى هاتف اخر.



زودت شركة Infinix في هاتفها الجديد NOTE 11 Pro مواصفات العديد من الأجهزة القوية، منها شريحة Helio G96 من MediaTek والمجهزة بمعالج ثماني النواة 64 بت، مع نواتين قويين لمعالج Arm Cortex-A76، كما قللت الشركة معدل التأخير أثناء تحميل الألعاب والوسائط الكبيرة الحجم مع وضع نهاية لعدم الاستجابة اعتمادا على داعم الألعاب الجديد Dar-link 2.0 Ultimate، والذي يزود قوة استجابة الهاتف لجميع التطبيقات إذ يستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتعلم عادات المستخدمين ويخزن ويتنبأ بمتطلبات التطبيقات بهدف تزويد المستخدمين بتجربة ألعاب واستخدام أكثر استقرارًا وسلاسة واستهلاك منخفض لطاقة البطارية بغض النظر عن حجم التطبيقات التي يستخدمها.



بالطبع لن تكتمل مميزات الاستخدام المستمر من دون أن يتم تزويد الهاتف الجديد Infinix NOTE 11 Pro ببطارية ضخمة تصل قوتها لـ 5000 مللي أمبير في الساعة مع ميزة الشحن السريع المعتمد من TüV لتمنح المستخدمين الطاقة طوال اليوم، وتتيح هذه التقنية ما يصل إلى 800 دورة شحن دون أي تدهور ملحوظ للبطارية.

هاتف Infinix NOTE 11 Pro الجديد تم تزويده أيضا بمنصة WeZone، والتي تعد وسيلة جديدة للألعاب والترفيه متاحة للمستخدمين الشباب، حيث يمكنهم ممارسة الألعاب دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت مع أصدقائهم على هذه المنصة من أي مكان وفي أي وقت إذ تسمح شبكة LAN بسيطة للمستخدم بإعداد غرفة خاصة تصل حتى أربعة مستخدمين لتجربة ألعاب محلية عبر الإنترنت، كما تم تزويد هذه المنصة بتسع ألعاب شهيرة مثل group shockers، bomber hero، وغيرها.

كل هذه المميزات وأكثر وقامت شركة Infinix بطرح الهاتف الجديد في الأسواق المصرية بسعر مميز والذي يبلغ 4250 جنيه.