عاجل.. ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 يتجاوز 900 جنيها

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيها، على خلفية ارتفاع سعر الدولار في مصر، حيث سجل سعر الذهب عيار 21  في مصر 950 جنيها، وذلك بالتزامن مع استقرار السعر العالمي للمعدن الأصفر عند 1930 دولار وهو سعر قابل للتغير بصورة مستمرة خلال الساعات القادمة.

أسعار الذهب اليوم 


عيار 21 يسجل 950 جنيها للجرام.

عيار 18 يسجل 814 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 1086 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 7616 جنيها.

وارتفع سعر الدولار إلي مستويات 17.40 جنيه فى البنك الأهلى المصرى لسعر الشراء وسجل سعر البيع 17.50 جنيه، وذلك مع قرارات رفع أسعار الفائدة.

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