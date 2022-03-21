ارتفاع أسهم أوروبا بدعم من مكاسب النفط





ارتفعت أسهم أوروبا اليوم مدعومة بالمكاسب أسهم شركات الطاقة مع استئناف أسعار النفط صعودها في حين أبقى استمرار القتال في أوكرانيا على الإقبال على المخاطر محدودا. وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 % بعد إغلاقه محققا أكبر مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية منذ نوفمبر 2020 يوم الجمعة.

وتترقب الأسواق عن كثب الحرب في أوكرانيا بينما تدرس حكومات دول الاتحاد الأوروبي فرض حظر على النفط الروسي خلال لقاءاتها هذا الأسبوع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ضمن مجموعة اجتماعات قمة تهدف إلى تشديد موقفها في مواجهة موسكو.

وأدت الأنباء أيضا إلى ارتفاع أسعار النفط. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 3 دولارات فوق 111 دولارا للبرميل مما دفع أسهم قطاع النفط والغاز الأوروبي للصعود 1.3 %. وقاد مؤشر فاينانشال تايمز في لندن المكاسب بين أقرانه في القارة إذ ارتفع 0.4 %.

وارتفع سهم جوليوس باير 0.7 % بعد أن قالت إن لديها انكشاف ائتماني على 10 عملاء لخضوعهم لعقوبات تم فرضها على سوق روسيا. وارتفع سهم بنك كريدي سويس 0.1 % بعد أن قال سيفيرين شفان نائب رئيس مجلس الإدارة إنه لن يترشح مجددا وإن المجلس رشح كريستيان جيلرشتاد خلفا له.