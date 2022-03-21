"بيتكوين" تتراجع إلى 41.50 ألف دولار





تراجع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 1.7 في المائة منذ الساعة الخامسة من مساء السبت ليصل إلى 41508 دولارات في الساعة العاشرة من صباح أمس في نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبيرج للأنباء.



وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط بلغت نسبته 2.4 في المائة، حيث تم تداولها بين 41379 دولارا و42377 دولارا.



وانخفضت العملة المشفرة الأشهر بنسبة 40 في المائة عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) عند 68992 دولارا. وأضافت عملة بيتكوين 5.2 في المائة إلى قيمتها في الأسبوع الماضي، وتراجعت بنسبة 10 في المائة حتى الآن هذا العام.

