​​الدولار العالمي يتراجع بسبب الحرب في أوكرانيا



انخفض الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى مع انتظار المستثمرين لتصريحات من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق اليوم الإثنين، ومن صناع السياسة في بنوك مركزية أخرى هذا الأسبوع للحصول على مؤشرات حول السياسة النقدية.

تعرضت أسواق العملات إلى اضطراب خلال الشهر الماضي بسبب التداعيات المالية للغزو الروسي لأوكرانيا إذ صارت التكاليف الاقتصادية موضع تركيز أكبر، بما في ذلك ارتفاع التضخم الذي تغذيه زيادة تكاليف الطاقة.



ووفقا لرويترز رفع الاحتياطي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ بدء جائحة كورونا.



وينصب تركيز المتعاملين بقوة لآن على سرعة وحجم الزيادات المقبلة في أسعار الفائدة والحد الأقصى لذروتها النهائية مع محاولة صناع السياسة الحد من ارتفاع التضخم.



وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 0.1 في المائة إلى 98.222.



وواصل الين تراجعه اليوم منخفضا 0.1 في المائة إلى 119.230 ين للدولار بعد أن لامس 119.40 يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2016.



واكتسب اليورو القليل من القوة مقابل الدولار خلال اليوم، مرتفعا 0.1 في المائة إلى 1.10585 دولار.



وانخفض الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي خلال اليوم 0.4 في المائة و0.2 بالمئة على التوالي مع تراجع الرغبة في المخاطرة في مختلف الأسواق.