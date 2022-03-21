عاجل.. سعر الدولار يتخطى حاجز الـ18 جنيها

الاقتصاد
بوابة الفجر
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واصل سعر الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 21-3-2022، حيث ارتفع متوسط سعر الدولار الأمريكى مسجلا 18.22 جنيه للشراء، مقابل سعره 17.50 خلال مستهل تعاملات اليوم.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية 18.17 جنيها للشراء، و18.27 للبيع، فيما سجل سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول وبنك الإسكندرية السعر نفسه.

 وتأتي ارتفاعات سعر الدولار على خلفية قرار البنك المركزى المصري برفع اسعار الفائدة 1%.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة اساس لتصل إلى 9.25%  و10.25% على الإيداع والاقتراض، نتيجة للضغوط التضخمية الخارجية خاصة بعد  ارتفاع اسعار السلع الاساسية، وأعقبها طرح بنك الاهلي ومصر شهادات استثمار عالية الفائدة تصل إلى 18% سنويا

وأكد البنك المركزي المصري أنه يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف حفاظا على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته.

وأضاف "المركزي"، إن مرونة سعر الصرف بمثابة اداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.

 

 

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