بعد رفع الفائدة اليوم.. البنك المركزى يلغي اجتماع الخميس المقبل

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قرر البنك المركزى المصرى الغاء الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 24 مارس 2022، نظرًا للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائى للجنة يوم الأثنين الموافق 21 مارس 2022.


قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى اليـوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9،25% و10،25% و9،75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9،75%.
 

 

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