تطورات أزمة طارق حامد في الزمالك

تشتعل الأجواء هذه الفترة داخل نادي الزمالك، وذلك بسبب أزمة التجديد للاعبي الفريق الذين أوشكت عقودهم على الانتهاء، مما سبب صدامات بينهم وبين رئيس النادي مرتضى منصور.



وجاء من أبرز اللاعبين نجم الوسط طارق حامد، الذي يسعى النادي للتمسك به وسط عروض مالية كبيرة، لكنه يماطل مع إدارة الفريق مما أثار غضبهم.



ومن ناحية أخرى يرغب المدير الفني البرتغالي فيريرا للتمسك بخدمات اللاعب، لهذا يعمل جاهدًا لحل هذا الصدام من خلال جلسة سيعقدها مع اللاعب لحسم موقفه بشكل نهائي، ومن بعدها التدخل مع مرتضى منصور.



ويقبل نادي الزمالك على انفراجة مالية كبيرة، مما ستسهل مطالب طارق حامد المالية بالنسبة له، حيث يحاول الجميع حل الصدام واستغلال هذه الانفراجة من أجل الموافقة على مطالب اللاعب.



وأخيرًا يحظى طارق حامد بحب كبير من قبل الجماهير والرموز الزملكاوية البارزة، التي تعمل جاهدة هذه الفترة لحل الخلاف بينه وبين مرتضى منصور رئيس النادي.

