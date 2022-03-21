‏‎تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة الواحدة والثلاثين

الفجر الرياضي
ترتيب الدوري الإيطالي
ترتيب الدوري الإيطالي
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انتهت فعاليات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز يوم الأحد الموافق 20 مارس وذلك خلال الموسم الجاري 2021-2022.


وفي ظل المنافسة الشرسة على صدارة الدوري الإيطالي بين فريق ميلان، نابولي، إنتر ميلان، ينجح فريق ميلان في خطف الصدارة واستغل اخفاق فريق الإنتر.


وتعادل فريق إنتر ميلان في المباراة التي جمعته أمام فريق فيورنتينا بنتيجة هدف لمثله، مساء السبت وأصبح في المركز الثالث.


وعزز فريق ميلان من صدرته بعد أن نجح في الفوز بمباراته الاخيرة بنتيجة هدف نظيف على فريق كالياري، كما فاز فريق نابولي على أودينيزي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي احتضنها ملعب "دييجو أرماندو مارادونا".


‏‎تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة الواحدة والثلاثين


ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" قائمة ترتيب الدوري الإيطالي، قبل استكمال فعاليات الجولة الثلاثين.


ترتيب الدوري الإيطالي
ميلان: 66 نقطة من 30 لقاء
نابولي: 63 نقطة من 30 لقاء
انتر ميلان: 60 نقطة من 29 لقاء
يوفنتوس: 59 نقطة من 30 لقاء
روما: 51 نقطة من 30 لقاء
اتالانتا: 51 نقطة من 29 لقاء
7- لاتسيو 49 نقطة
فيورنتينا 47 نقطة
ساسولو 43 نقطة
هيلاس فيرونا 41 نقطة
تورينو 35 نقطة
بولونيا 33 نقطة
أودينيزي 33 نقطة
إمبولي 32 نقطة
سبيزيا 29 نقطة
سامبدوريا 26 نقطة
كالياري 25 نقطة
فينزيا 22 نقطة
جنوى 22 نقطة
ساليرينيتانا 16 نقطة
 

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