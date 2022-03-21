وزير الإسكان يُصدر 12 قرارًا إداريًا لإزالة مخالفات البناء بالساحل الشمالي الغربي

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 12 قرارًا إداريًا جديدًا لإزالة مخالفات البناء ببعض القرى السياحية الواقعة داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.


وأكد الوزير، مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقًا للقانون، وحفاظًا على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.


ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

تجدر الإشارة إلى أن مخالفات البناء التي صدر لها قرارات إزالة، تنوعت بين البناء  دون سند قانوني، أو الحصول على تراخيص على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ببعض القرى السياحية،  وتمثلت في بناء غرف كاملة وإقامة مبانٍ بمساحات مختلفة أدوار (أرضي وأول، وأرضي و4 أدوار، وأرضي و3 أدوار، وأرضي فقط) وحمام سباحة، وغير ذلك من أوجه المخالفات.

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل..رسميًا "البنك المركزي" يرفع أسعار "الدولار" إلى 18.28 جنيها

عاجل..أول تصريح من البنك المركزي حول سعر صرف الدولار

ارتفاع غير مسبوق.. أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الإثنين 21-3-2022

عاجل.. السيسي يستقبل ولي عهد أبو ظبي بمطار شرم الشيخ

عاجل.. خالد الغندور يفتح النار على كيروش والسبب مثير

على رأسهم بطل العالم.. الكشف المدربين المرشحين لخلافة أنشيلوتي في ريال مدريد

عاجل.. حقيقة عودة زين الدين زيدان لتدريب ريال مدريد

"منخفض جوي".. تعرف على تفاصيل طقس الثلاثاء ودرجات الحرارة