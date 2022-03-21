تعرف على عقوبة إلقاء المخلفات في الطريق العام

تستمر وزارة البيئة في متابعة جميع المحاضر الخاصة بمخالفات الرصد البيئي وذلك في جميع محافظات ومدن الجمهورية، بهدف القضاء على ظاهرة إلقاء المخلفات البيئية المختلفة على الطرق أو في الأماكن غير المخصصة لها، وتطبيق العقوبات الرادعة على الجميع.

وحددت وزارة البيئة مخالفات الرصد البيئي التي يتم توقيع عقوبة عليها، كما يلي:

- إلقاء مخلفات المحلات التجارية في غير الأماكن المخصصة لها.

- عدم توفير حاويات للمخلفات في المنشآت التجارية أو الصناعية بكل أنواعها.

- عدم تغطية سيارات النقل المحملة بالمخلفات أو الرتش «الردم أو مخلفات الهدم والبناء» في أثناء سيرها على الطرق.

- إلقاء الرتش أو ما يعرف بـ«الردم ومخلفات المباني» في الطريق العام.

- عدم اتخاذ السيارات المحملة بالمرشحات مثل مخلفات الأسمنت والبنزين وغيرها من المخلفات المضرة للبيئة، الإجراءات الوقائية أثناء سيرها في الطريق العام.

عقوبات إلقاء المخلفات في الطريق العام

- يُحرر المحضر اللازم للمخالفين في إدارة الرقابة والرصد البيئي ويحوّل إلى قسم الشرطة المختص ثم للنيابة العامة لإقرار الغرامة المقررة.

- عقوبة عدم وجود حاوية في المنشأة غرامتها 1000 جنيه.

- إلقاء المخلفات خارج المنشأة في الطريق العام لأول مرة 500 جنيه وفي حالة التكرار 1000 جنيه.

- غرامة أي سيارة تلقي رتش أو ردم فى الطريق العام 25 ألف جنيه، وتصل إلى 100 ألف جنيه حال التكرار.

- غرامة عدم تغطية سيارة محملة بمخلفات دون وجود تلفيات بالطريق العام 500 جنيه، وفي حالة وجود تلفيات بالطريق وتساقط مخلفات بالطريق الغرامة من 1000 جنيه إلى 3 آلاف و500 جنيه بالإضافة لقيمة التلفيات.

- إيقاف تجديد رخصة السيارة لحين دفع قيمة أسباب المخالفة.

طرق التخلص القانوني من مخلفات الردم

- التوجه إلى الحي التابع للوحدة المراد ترميمها لأخذ الموافقة على الترميم، ثم التوجه إلى إدارة الرقابة والرصد البيئي الكائن بـ313 طريق قناة السويس، محرم بك لاستخراج تراخيص نقل والتخلص من مخلفات الردم.

- لترميم العقار يجب التوجه إلى الحي لاستصدار موافقة على الترميم ثم التوجه إلى إدارة الرقابة والرصد البيئي وتقديم طلب مرفق به رخصة ترميم العقار من الحي ورخصة سيارة نقل الردم، وتُحسب الرسوم حسب مساحة العقار.

- للهدم أو للبناء الجديد، يجب تقديم طلب لإدارة الرقابة والرصد البيئي بالموافقة على التخلص من المخلفات والنقل الآمن لها، مرفق به «سند ملكية العقار، ترخيص الهدم والحفر»، يتمّ تقدير الرسوم بناءً على مساحة العقار وعدد الأدوار التى يتم هدمها أو مساحة الأرض التى يتم حفرها طبقا للترخيص ومستند الملكية.