موسكو: النفط قد يصل إلى 300 دولار للبرميل إذا توقف الغرب عن شراء الخام الروسي



نقلت وكالة تاس للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله اليوم الاثنين إن أسعار النفط قد تصل إلى 300 دولار للبرميل إذا توقف لغرب عن شراء الخام الروسي، لكنه أضاف أن مثل هذا السيناريو غير مرجح.

وأشار نوفاك إلى أنه من الصعب على أوروبا أن تتفادى شراء النفط والغار الروسيين في الوقت الحاضر، مضيفًا أن الدعوات الغربية لوقف المشتريات هي لفتات سياسية لاجتذاب الاهتمام.

وتقول مصادر تجارية إن بعض المشترين يحجمون عن شراء النفط الروسي لتفادي التعرض للعقوبات الغربية التي فُرضت على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية.

وتناقش حكومات الاتحاد الأوروبي فرض حظر نفطي على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا مع تجمعها هذا الأسبوع مع الرئيس الأميركي جو بايدن في سلسلة من اجتماعات القمة التي تهدف إلى تشديد رد الغرب على موسكو.

وفي محاولة لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على سحب قواته من أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي إلى جانب الحلفاء الغربيين مجموعة شاملة من العقوبات تضمنت تجميد أصول البنك المركزي الروسي.

وقال نوفاك إن موسكو تدرس حظر صادرات اليورانيوم إلى الولايات المتحدة للانتقام من العقوبات.

وتعتمد الولايات المتحدة على روسيا وحليفتيها قازاخستان وأوزبكستان في نحو نصف وارداتها من اليورانيوم، التي تستخدمها لتشغيل المفاعلات النووية الأميركية.

وأضاف نوفاك قائلا "في الوقت الحاضر من المستحيل" على أوروبا أن ترفض النفط والغاز الروسيين، سنرى كيف ستسير الأمور في المستقبل".

وأشار نوفاك إلى أن روسيا تعمل للحفاظ على أحجام تصدير النفط بمعالجة مشاكل لوجستية وستواصل إنتاجها من النفط والغاز كما كان قبل العقوبات.