تعيش جماهير الساحرة المستديرة حالة من الترقب لمتابعة مباراة منتخب مصر ونظيره السنغالي وتحقيق حلم التأهل لكأس العالم، ويرغب الكثيرون في حجز تذاكر مباراة مصر والسنغال والذهب لاستاد القاهرة الدولي لتشجيع الفراعنة.

ومنذ فتح باب حجز تذاكر مباراة مصر والسنغال، شهد موقع تذكرتي إقبالا كبيرا للحصول على التذاكر، وفقا لما كشفه أحمد السحار، المشرف على شركة تذكرتي، في تصريحات لبرنامج «صباح أون تايم»، تعلن الشركة فتح باب الحجز في الطرح الثالث للتذاكر، الذي من المتوقع انتهائه سريعا وفق ما حدث في التذاكر السابقة.

حجز تذاكر مباراة مصر والسنغال

وبشأن حجز تذاكر مباراة مصر والسنغال في الطرح الثالث، يمكن اتباع الخطوات التالية لحضور المباراة التي تنطلق الجمعة المقبلة في ذهاب الدور المؤهل لكأس العالم 2022:

خطوات حجز تذاكر مباراة مصر والسنغال

ويمكن حجز التذاكر من خلال موقع تذكرتي.

كل ما على الشخص هو الدخول على موقع تذكرتي ثم تسجيل الدخول.

تجد أمامك عدة مباريات انقر على مباراة مصر والسنغال.

حدد عدد التذاكر والدرجة المتاحة للحجز بها.

أسعار تذاكر مباراة مصر والسنغال

وجاءت أسعار تذاكر مباراة مصر والسنغال كما يلي:

- بلغ سعر التذكرة الواحدة في المقصورة نحو 2000 جنيه.

- ووصل سعر التذكرة الواحدة في مدرجات الدرجة الأولى 600 جنيه.

- سعر تذكرة الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه.

- ووصل سعر التذكرة الدرجة الثانية إلى 250 جنيها.

- وبلغ سعر التذكرة الدرجة الثالثة نحو 100 جنيه.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة، أعلنت حضور 60 ألف متفرج لمباراة مصر والسنغال، بالمرحلة الفاصلة لتصفيات كأس العالم قطر 2022.

ويسعى الفراعنة إلى مصالحة الجمهور بعد الهزيمة أمام السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا، في فبراير الماضي.