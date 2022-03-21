1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 356 مبايعة بقيمة 674.87 مليون درهم منها 30 مبايعة للأراضي بقيمة 100.57 مليون درهم و326 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 574.3 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 50 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها مبايعتين بقيمة مليونين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 79 مبايعة بقيمة 101 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 54 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 456.55 مليون درهم منها 9 رهون أراض بقيمة 62.75 مليون درهم و47 رهن فلل وشقق بقيمة 393.8 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة القصيص الاولى بقيمة 320 مليون درهم وأخرى في منطقة القصيص الصناعية الخامسة بقيمة 49 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 63 هبة بقيمة 95.06 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 82 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 4 ملايين درهم.