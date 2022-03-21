إزالة المخالفات والاشغالات والتعديات على حرم الطريق بمدينة ٦ أكتوبر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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كُلفت الإدارات المعنية بجهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر برئاسة  المهندس عادل النجار بالتعاون مع الجهات الأمنية  المختصة بعدم التهاون مع أى مخالفة والتصدي لها وإعداد الحملات الأمنية اللازمة وشن حملات مكثفة لإزالة المخالفات والإشغالات للوحدات المخالفة وقطع الأراضى.

وأسفرت حملة اليوم بالقطاع الشمالي عن رفع اشغالات منطقه الشباب ٧٠ متر وسنتر الوجيه  وشارع جمال عبد الناصر  و ١٦٤ عمارات تعاونيات  وتم إيداعها بمخازن الجهاز.

وأكد المهندس عادل النجار  على  إستمرار الحملات لرفع كافة أوجه المخالفات والإشغالات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين وإظهار المدينة بالشكل الحضارى

والجدير  بالإشارة إلى أن الحملة تمت بإشراف من المهندس محمد عبد العزيز نائب رئيس الجهاز للقطاع الشمالى ومعاون رئيس الجهاز للقطاع الشمالي  مدير إدارة الأحياء والإزالات والإشغالات  ورئيس رئيس حى منطقه  الشماليات والعميد  أحمد فوزي المشرف العام على إدارات أمن الأجهزة وحازم محمد مدير إدارة الأمن،  وكافة الإدارت المعنية  .

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