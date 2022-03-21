ننشر حالة الطقس غدا الثلاثاء 22-3-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة بحالة الطقس غدا الثلاثاء، وذلك ما بين 3-5 درجات على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس بارد وممطر

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها منذ قليل، أن غدا يسود طقس بارد على كل من مدن ومحافظات القاهرة الكبري، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، ومحافظات الوجه البحري.

مصر تشهد طقسا شديد البرودة ليلا

وتابعت بأن الطقس سيكون مائل للبرودة على مدن جنوب سيناء ومحافظات شمال الصعيد، في حين يسود طقس دافئ على مدن ومحافظات جنوب الصعيد، وجنوب سيناء، بينما سيكون شديد البرودة ليلا على كافة أنحاء الجمهورية، إذ تنخفض درجات الحرارة الصغرى ما بين 10-12 درجة على عدد من المحافظات.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنّ الطقس سيكون غائما كليا على شمال وجنوب الوجه البحري، في حين سيكون غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء والقاهرة الكبري، مع استمرار تكاثر السحب الممطرة، على السواحل الشمالية الشرقية والغربية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط والقاهرة الكبري

درجات الحرارة المتوقعة غدا

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء في مصر على النحو التالي:

القاهرة 16 08

الإسكندرية 15 10

طنطا 15 08

شبين الكوم 16 08

دمنهور 15 10

بلطيم 14 10

مطروح 14 10

السلوم 14 09

سيوة 16 09

بورسعيد 15 10

دمياط 14 10

الزقازيق 16-08

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 17 08

السويس 17 09

العريش 15 09

رفح 15 08

رأس سدر 17 10

نخل 15 05

نويبع 19 12

طابا 18 12

كاترين 14 03

الطور 17 13

شرم الشيخ 21 15

الغردقة 21 15

مرسى علم 22 14

الفيوم 17 08

بني سويف 17 09

المنيا 18 08

أسيوط 19 08

سوهاج 20 09

قنا 22 10

الأقصر 23 11

أسوان 26 12

إدفو 25 11

أبو سمبل 25 12

الوادي الجديد 22 09

شلاتين 25 13

أبو رماد 25 11

حلايب 24 12

رأس حدربة 24 12