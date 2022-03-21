وفد سوداني يطلع على تجربة "غرفة الشارقة" وخدماتها

أطلعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة وفدا إعلاميا من جمهورية السودان يمثلون عددا من كبريات الصحف والمجلات السودانية المرموقة خلال زيارته اليوم لمقر الغرفة على تجربتها وخدماتها الريادية لصالح مجتمع الأعمال.

وقدم سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال استقباله الوفد الإعلامي السوداني الذي يزور إمارة الشارقة بتنسيق من مجلس العمل السوداني العامل تحت مظلة الغرفة، شرحا وافيا حول استراتيجية غرفة الشارقة الجديدة ورؤيتها المتمثلة في أن تكون القوة الدافعة للتنمية التجارية والصناعية لجميع الأنشطة والأعمال التجارية والصناعية في الإمارة.

وقال سعادة العوضي إن هذه الزيارة من شأنها أن تخدم الجوانب الترويجية والتعريفية بالإمارة وتسهم في فتح أبواب التواصل والتعاون مع الأشقاء في جمهورية السودان من خلال وسائل الإعلام التي تعد شريكا رئيسيا ولاعبا مهما في الإسهام بتنمية العلاقات التجارية وتطويرها عن طريق تسليط الضوء على مجالات الاستثمار وسبل وآليات التعاون المتاحة بين الجانبين.

وأشار العوضي إلى أهمية الشارقة كوجهة استثمارية جاذبة وواعدة لا سيما في ضوء تشريعاتها الاستثمارية المرنة وحزمة الحوافز والتسهيلات التي تقدمها مختلف الهيئات والجهات الحكومية للمستثمرين الأجانب إلى جانب كونها قوة إقتصادية في ظل مساهمتها الكبيرة في قطاع الصناعة في دولة الإمارات إلى جانب أهميتها كوجهة سياحية وثقافية مزدهرة الأمر الذي أهلها لتكون بيئة أعمال مميزة لإستقطاب الاستثمارات الأجنبية ومحورا تجاريا رئيسيا في المنطقة تستفيد من موقعها الإستراتيجي بين الشرق والغرب ومن إطلالتها المباشرة على الخليج العربي والمحيط الهندي.

من جانبه أعرب الوفد الإعلامي السوداني عن إعجابه بما شاهده من تقدم في إمارة الشارقة طال مختلف مرافقها وقطاعاتها، مشيدين بمستوى التطور الذي تتميز به غرفة الشارقة وأكدوا أنها ستحظى بمكانة واسعة في تقاريرهم الإعلامية التي سيعدونها عن الإمارة عقب عودتهم إلى بلادهم للمساهمة في فتح آفاق تعاون جديدة وفرص لتوثيق التعاون المشترك في العديد من المجالات الاستثمارية مثمنين دور غرفة الشارقة في دفع وتنمية العمل الاقتصادي المشترك لدى البلدين الشقيقين.